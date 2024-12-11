Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:17

Губерниев заявил, что Батраков созрел для перехода в европейский клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в клуб из Европы.

«Я думаю, что Леша нужен сейчас «Локомотиву», но если он уедет, я этому не удивлюсь. Он вполне созрел уже для больших команд, хотя «Локомотив» тоже является большой командой. В любом случае считаю, что если будет мощное предложение, то он уедет. «Локо» — отличная команда, не стоит удивляться, что оттуда уезжают люди в Европу, те же браться Миранчуки», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

В первой части сезона 19-летний Батраков провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 5 миллионов евро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Читайте также
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Орбан указал на причины молчания Трампа об Украине
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
В США оценили шансы противоракетной системы THAAD перехватить гиперзвуковое оружие РФ
Сегодня
Вчера
Неделя