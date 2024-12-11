Губерниев заявил, что Батраков созрел для перехода в европейский клуб

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в клуб из Европы.

«Я думаю, что Леша нужен сейчас «Локомотиву», но если он уедет, я этому не удивлюсь. Он вполне созрел уже для больших команд, хотя «Локомотив» тоже является большой командой. В любом случае считаю, что если будет мощное предложение, то он уедет. «Локо» — отличная команда, не стоит удивляться, что оттуда уезжают люди в Европу, те же браться Миранчуки», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

В первой части сезона 19-летний Батраков провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 5 миллионов евро.