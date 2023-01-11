Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:59

Губерниев: «После завершения карьеры Кухарчук может стать поэтом. Можно записать совместную песню»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что полузащитник Илья Кухарчук после ухода из «Химок» опубликовал прощальные стихи, обращенные к клубу.

«Во-первых, я не читал стихи Кухарчука про «Химки». Во-вторых, Илья ушел из подмосковной команды и что теперь? Сейчас Кухарчуку нужно сосредоточиться на игре в футбол. А после завершения карьеры Илья может стать поэтом и тогда можно будет записать с ним совместную песню», — приводит Metaratings слова Губерниева.

Кухарчук объявил об уходе из «Химок» 9 января. Он выступал за подмосковный клуб 4 года, хавбек забил 20 голов и сделал 14 результативных передач в 100 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-posle-zaversheniya-karery-kukharchuk-mozhet-stat-poetom-i-togda-mozhno-zapisat-s-nim-sovmestnuyu-pesnyu-218910/
Илья Кухарчук
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Губерниев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной
Отец Костомарова высказался о госпитализации сына
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бывший полузащитник «Химок» Кухарчук в стихах попрощался с клубом
Юри Алберто поблагодарил «Зенит» после перехода в «Коринтианс»
Медведев: «Формат Кубка России с двумя путями — это интересно»
Медведев: «К судейству в РПЛ много вопросов. Положительный опыт КХЛ остается невостребованным»
Иван попрощался с «Зенитом»: «Я получил большой опыт, буду следить за командой даже издалека»
Медведев: «Положительно оцениваю первую часть сезона для «Зенита». Хотя отрыв мог бы быть и больше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бывший полузащитник «Химок» Кухарчук в стихах попрощался с клубом