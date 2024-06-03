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Сегодня, 19:31

Губерниев считает, что ЦСКА должен назначить Игнашевича на пост главного тренера: «Он созрел»

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Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил возможное назначение Марко Николича или Владимира Игнашевича на пост главного тренера ЦСКА.

В понедельник, 3 июня, армейцы объявили об уходе Владимира Федотова. 57-летний специалист возглавлял команду с лета 2022 года.

«Совершенно точно не нужно звать Николича. У нас опять появляются какие-то иностранные люди, хотя сейчас рядом есть Игнашевич. Мне кажется, что здесь даже думать не надо. Сергей явно созрел, чтобы работать с ЦСКА. С моей точки зрения, единственное правильное решение будет назначить человека, который являлся долгое время лицом и флагманом клуба. Он столько выиграл, столько приносил пользы. Я считаю, что если ЦСКА не назначит Игнашевича — это будет ошибкой. Надо дать ему шанс, он созрел», — сказал Губерниев «СЭ».

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера &laquo;Балтики&raquo; после поражения от &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;суперфинале Кубка России. Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике»

44-летний Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики» 2 июня после суперфинала FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:2). Под его руководством команда провела 105 матчей во всех турнирах, одержала 44 победы, потерпела 34 поражения и 27 раз сыграла вничью.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.

(Денис Сафронов)

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Дмитрий Губерниев
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