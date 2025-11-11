Видео
11 ноября, 22:00

Губерниев об увольнении Станковича из «Спартака»: «Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу»

Александр Абустин
корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», как отреагировал на новость об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Московский клуб объявил об отставке 47-летнего серба во вторник, 11 ноября.

«Это даже не цирк, а шапито дешевое. Решение очень глупое и несвоевременное. Станковича нужно было увольнять уже давно, это понимали все, кому дорог «Спартак», и кто разбирается в футболе. Он в целом мужик нормальный, но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо. Но дело в том, что два раза победили и серб выставил одинаковый состав — то есть он нащупал костяк. И на тебе — увольнение! Ребят, ну ложка дорога к обеду! Кто там решения принимает? Сейчас это выглядит абсурдом. Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев в шуточной форме поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером «Спартака».

«Теперь мы ждем, что в «Спартак» придет сын Луиса Альберто Сальватьерра — Дон Альберто Сальватьерра. Или еще один замечательный бывший архитектор, а ныне тренер Мендисабаль. Вот кто-то из этой тройки должен возглавить клуб. Они втроем с разным успехом, но очень продуктивно работали с футбольным клубом «Рабыня Изаура». Вывели его на космический уровень», — добавил Губерниев.

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

39

  • petrovich56

    После весла - смяться уже не могу - только ржу...

    14.11.2025

  • petrovich56

    Митяфй не может быть прав-потому что туп...

    13.11.2025

  • petrovich56

    В Китае встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?

    13.11.2025

  • Garryman

    Способность ржать среди ночи Губерниев сохраняет не только в Китае. И не мочь среди ночи - тоже.

    12.11.2025

  • Москвич1985

    Если убрать форму, то Губерниев по сути прав. Отставка Станковича назревала давно. Но именно сейчас не лучшее время. Если впомнить поошлый сезон, то можно сделать закономерность: при Станковиче "Спартак" проваливает старт, затем набирает форму к концу первого круга. Последние результаты "Спартака" были неплохими, все начало потихоньку налаживаться. Возможно, к перерыву "Спартак" бы еще поднялся. Поэтому прямо сейчас отставка выглядет нелогичной. Правда, возможно мы всего не знаем, что творится внутри клуба.

    12.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Вроде как, в Китае за кокаин - смертная казнь! Где успел надыбать????

    12.11.2025

  • Георгий Паустовский

    однозначно.

    12.11.2025

  • Георгий Паустовский

    Если реально смотреть на ситуацию надо пробовать " добить" Ильича )) быкам он игру поставил,защиту наладил, знает рпл и т д,а в эротических фантазиях Конте,было бы самое то ))) В любом случае очень тяжёлый момент выбора.Талалаев ? Если только дать ему карт Бланш и он по-любому заставит миллионеров хотя бы бегать быстро,а кто не выдержит на ...Й ,силовой атлетичный энергозатратный быстрый футбол так играют в Европе,поэтому его Балтика нагибает всех наших академиков с тросточками

    12.11.2025

  • litvinovvv

    .....Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», — сказал Губерниев «СЭ». Губер ты обосрался ночью от китайской еды!

    12.11.2025

  • Denizzz77

    с кем он разговаривает? рисовой самогонки перепио?

    12.11.2025

  • Alnik-star

    Поговорка "Ржёт, как сивый мерин" явно про Губерниева.

    12.11.2025

  • rafael2005

    Придурок

    12.11.2025

  • True Timati

    Мразотный Губер

    12.11.2025

  • Андрей

    открыл свой похабный рот выключайте звук будет громко

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Губа есть дебил, это очевидно...

    12.11.2025

  • Николай

    Гребун-разрядник открыл хлебало и опять захрюкал. Биатлона мало недоумку было, за футбол взялся.

    12.11.2025

  • KlimA

    самая идиотина в спортивном медиапространстве..

    12.11.2025

  • Игорь Логвинов

    болотное

    11.11.2025

  • Паснаход

    > но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо себя же описал)

    11.11.2025

  • Штрафбат

    Перед дерби за 10 дней, не имея ни одного подтвержденного советом директоров варианта с новым тренером - это ли не безумие? Всё это скорее смахивает на "Санта-Барбару". Значит, следующим тренером должен быть Круз Кастильо (в случае испанской ориентации спортдира) или Мейсон Кэпвелл (если победит ориентация на Британию). Получим тики-таку или силовой вертикальный футбол!

    11.11.2025

  • 555 555

    Теперь ещё полночи заснуть не сможет.

    11.11.2025

  • spartsmen

    Мерины умеют ржать?

    11.11.2025

  • Роман Морковкин

    Слюнями не захлебнись, чучело губатое.

    11.11.2025

  • Maxim B

    Козлы ржать не могут

    11.11.2025

  • NF

    "Идиот", Ф.М. Достоевский...

    11.11.2025

  • hattabysh

    Губошлеп с кем только не пересрался, так что не ему на Станковича наезжать. Ростовцев плюнул в рожу, утерся и дальше ржет. Видать веслом по башке часто прилетало.

    11.11.2025

  • NGE

    Может сдохнешь от смеха?

    11.11.2025

  • oleg ves

    Губач предал биатлон (а до этого - греблю) и переключился на футбол. Не пора ли переключаться на пинг-понг? В Китае он довольно популярен

    11.11.2025

  • Андрей Недобрый

    "Дебил ,"лядь.".(с) Лавров..

    11.11.2025

  • Niko McCowrey

    ...и ржу не могу... Под себя сходил, что ли?

    11.11.2025

  • Listerman

    ..подонок и сволочь..

    11.11.2025

  • Listerman

    дебил это квашня

    11.11.2025

  • zg

    Прыгни с небоскреба,ржать закончишь

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Сказал бред.но архитектор Мендисабаль может прийти вполне....

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    О! Губе оказывается дорог Спартак! А можно - ну что бы нет? Нам еще только такого, болельщика не хватало!

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Перебрал что ли сильно, празднуя День рождения Канделаки? 26 лет назад Ельцин, будучи в Китае, говорил "Проснулся - и не пойму где я есть? Потом понял - у друзей"

    11.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кому не спится в ночь глухую?

    11.11.2025

    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Дмитрий Губерниев
