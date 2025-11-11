Губерниев об увольнении Станковича из «Спартака»: «Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу»

11 ноября, 22:00
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», как отреагировал на новость об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Московский клуб объявил об отставке 47-летнего серба во вторник, 11 ноября.
«Это даже не цирк, а шапито дешевое. Решение очень глупое и несвоевременное. Станковича нужно было увольнять уже давно, это понимали все, кому дорог «Спартак», и кто разбирается в футболе. Он в целом мужик нормальный, но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо. Но дело в том, что два раза победили и серб выставил одинаковый состав — то есть он нащупал костяк. И на тебе — увольнение! Ребят, ну ложка дорога к обеду! Кто там решения принимает? Сейчас это выглядит абсурдом. Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», — сказал Губерниев «СЭ».
Также Губерниев в шуточной форме поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером «Спартака».
«Теперь мы ждем, что в «Спартак» придет сын Луиса Альберто Сальватьерра — Дон Альберто Сальватьерра. Или еще один замечательный бывший архитектор, а ныне тренер Мендисабаль. Вот кто-то из этой тройки должен возглавить клуб. Они втроем с разным успехом, но очень продуктивно работали с футбольным клубом «Рабыня Изаура». Вывели его на космический уровень», — добавил Губерниев.
Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
petrovich56
После весла - смяться уже не могу - только ржу...
14.11.2025
petrovich56
Митяфй не может быть прав-потому что туп...
13.11.2025
petrovich56
В Китае встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?
13.11.2025
Garryman
Способность ржать среди ночи Губерниев сохраняет не только в Китае. И не мочь среди ночи - тоже.
12.11.2025
Москвич1985
Если убрать форму, то Губерниев по сути прав. Отставка Станковича назревала давно. Но именно сейчас не лучшее время. Если впомнить поошлый сезон, то можно сделать закономерность: при Станковиче "Спартак" проваливает старт, затем набирает форму к концу первого круга. Последние результаты "Спартака" были неплохими, все начало потихоньку налаживаться. Возможно, к перерыву "Спартак" бы еще поднялся. Поэтому прямо сейчас отставка выглядет нелогичной. Правда, возможно мы всего не знаем, что творится внутри клуба.
12.11.2025
Valery Petrukhin
Вроде как, в Китае за кокаин - смертная казнь! Где успел надыбать????
12.11.2025
Георгий Паустовский
однозначно.
12.11.2025
Георгий Паустовский
Если реально смотреть на ситуацию надо пробовать " добить" Ильича )) быкам он игру поставил,защиту наладил, знает рпл и т д,а в эротических фантазиях Конте,было бы самое то ))) В любом случае очень тяжёлый момент выбора.Талалаев ? Если только дать ему карт Бланш и он по-любому заставит миллионеров хотя бы бегать быстро,а кто не выдержит на ...Й ,силовой атлетичный энергозатратный быстрый футбол так играют в Европе,поэтому его Балтика нагибает всех наших академиков с тросточками
12.11.2025
litvinovvv
.....Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», — сказал Губерниев «СЭ». Губер ты обосрался ночью от китайской еды!
12.11.2025
Denizzz77
с кем он разговаривает? рисовой самогонки перепио?
12.11.2025
Alnik-star
Поговорка "Ржёт, как сивый мерин" явно про Губерниева.
12.11.2025
rafael2005
Придурок
12.11.2025
True Timati
Мразотный Губер
12.11.2025
Андрей
открыл свой похабный рот выключайте звук будет громко
12.11.2025
С детства за Уралмаш!
Губа есть дебил, это очевидно...
12.11.2025
Николай
Гребун-разрядник открыл хлебало и опять захрюкал. Биатлона мало недоумку было, за футбол взялся.
12.11.2025
KlimA
самая идиотина в спортивном медиапространстве..
12.11.2025
Игорь Логвинов
болотное
11.11.2025
Паснаход
> но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо себя же описал)
11.11.2025
Штрафбат
Перед дерби за 10 дней, не имея ни одного подтвержденного советом директоров варианта с новым тренером - это ли не безумие? Всё это скорее смахивает на "Санта-Барбару". Значит, следующим тренером должен быть Круз Кастильо (в случае испанской ориентации спортдира) или Мейсон Кэпвелл (если победит ориентация на Британию). Получим тики-таку или силовой вертикальный футбол!
11.11.2025
555 555
Теперь ещё полночи заснуть не сможет.
11.11.2025
spartsmen
Мерины умеют ржать?
11.11.2025
Роман Морковкин
Слюнями не захлебнись, чучело губатое.
11.11.2025
Maxim B
Козлы ржать не могут
11.11.2025
NF
"Идиот", Ф.М. Достоевский...
11.11.2025
hattabysh
Губошлеп с кем только не пересрался, так что не ему на Станковича наезжать. Ростовцев плюнул в рожу, утерся и дальше ржет. Видать веслом по башке часто прилетало.
11.11.2025
NGE
Может сдохнешь от смеха?
11.11.2025
oleg ves
Губач предал биатлон (а до этого - греблю) и переключился на футбол. Не пора ли переключаться на пинг-понг? В Китае он довольно популярен
11.11.2025
Андрей Недобрый
"Дебил ,"лядь.".(с) Лавров..
11.11.2025
Niko McCowrey
...и ржу не могу... Под себя сходил, что ли?
11.11.2025
Listerman
..подонок и сволочь..
11.11.2025
Listerman
дебил это квашня
11.11.2025
zg
Прыгни с небоскреба,ржать закончишь
11.11.2025
Артемон Доберманов
Сказал бред.но архитектор Мендисабаль может прийти вполне....
11.11.2025
Vitaliy Kholkin
О! Губе оказывается дорог Спартак! А можно - ну что бы нет? Нам еще только такого, болельщика не хватало!
11.11.2025
Diman_madridista
Перебрал что ли сильно, празднуя День рождения Канделаки? 26 лет назад Ельцин, будучи в Китае, говорил "Проснулся - и не пойму где я есть? Потом понял - у друзей"
11.11.2025
Симон Вирсаладзе
Кому не спится в ночь глухую?
11.11.2025