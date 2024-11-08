Губерниев заявил, что судейство в дерби ЦСКА и «Спартака» спровоцировало драку

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что судейство в дерби ЦСКА и «Спартака» потворствовало дракам.

«Наказание справедливое, надо держать себя в руках. Хотя с таким судейством, как было в дерби, это очень сложно. Во многом работа арбитра даже потворствовала возникновению таких ситуаций на поле. Но в любом случае грубости мы говорим «нет», — сообщил Губерниев «ВсеПроСпорт».

На 57-й минуте матча произошел инцидент с участием защитника ЦСКА Виллиана Роши и игрока «Спартака» Руслана Литвинова. Роша был удален за удар по голове Литвинову. После этого, уходя с поля, футболист ЦСКА схватил резервного судью за руку. С помощью ВАР арбитр оценил поведение игроков и принял решение удалить Литвинова за захват соперника рукой за лицо.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Рошу на 3 матча, а Литвинова — на 2.