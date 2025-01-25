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Сегодня, 11:05

Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Томаш Губочан.
Фото Кристина Коровникова
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Бывший защитник «Зенита» словак Томаш Губочан в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал три вещи, которые остались у него на память о России.

— Первое — я все еще помню язык! Вот мы с тобой сейчас разговариваем благодаря этому. Во-вторых, у меня в России много друзей, с которыми я поддерживаю связь. Ну и именно в России прошли лучшие годы моей футбольной карьеры, — сказал Губочан.

— По чему в России сегодня скучаешь сильнее всего?

— По Питеру! И болельщикам!

Губочан с 2008 по 2014 годы выступал в России за «Зенит», а с 2014 по 2016 — за «Динамо». В составе питерского клуба он дважды выиграл чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России. Является воспитанником словацкой «Жилины», за которую выступает в настоящее время, вернувшись в клуб в 2023 году.

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Томаш Губочан
ФК Зенит
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