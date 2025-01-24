Губочан рассказал, что не испытывает давления на родине из-за общения с россиянами

Бывший защитник «Зенита» словак Томаш Губочан в комментарии для «СЭ» рассказал, с кем из бывших зенитовцев общается чаще всего, а также отметил, что не испытывает давления на родине из-за поддерживания связей с россиянами.

— Получается ли сегодня следить за «Зенитом», за РПЛ?

— К сожалению, нет. Но общаюсь с ребятами, вместе с которыми играл в России. Например, часто на связи с Витей Файзулиным. А следить за «Зенитом» или другими российскими командами непросто из-за отстранения от еврокубков.

— Как думаешь, как скоро российские клубы вернутся в Европу?

— Мне сложно говорить что-то об этой ситуации. Не слишком погружен в новости. Пошли разговоры, что конфликт может закончиться в 2025 году, — хочется верить, что так оно и случится.

— Нет ли в Словакии негатива по отношению к тебе из-за общения с людьми из России?

— Нет. В кругу моих близких — точно нет. Никаких претензий. Они знают мое отношение и мой настрой, так что никакой критики.

Губочан с 2008 по 2014 год выступал в России за «Зенит», а с 2014 по 2016 год — за «Динамо». В составе питерского клуба он дважды выиграл чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России. Является воспитанником словацкой «Жилины», за которую выступает в настоящее время, вернувшись в клуб в 2023 году.