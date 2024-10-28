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Сегодня, 13:10

Гудиев рассказал о выборе между сборными России и Азербайджана

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Голкипер «Факела» Виталий Гудиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, за какую сборную хотел бы выступать в будущем.

— У вас есть азербайджанские корни. Если со сборной России не получится, рассматриваете вариант со сборной Азербайджана?

— Какие-то разговоры, слухи были... Но — нет, я хотел бы двигаться в России.

— То есть на данный момент приоритет — это сборная России?

— Да-да.

На счету вратаря «Факела» в текущем сезоне 9 сыгранных матчей во всех турнирах: 15 пропущенных мячей и 3 игры на ноль. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 350 тысяч евро.

Отец футболиста Казимир Гудиев является бывшим вратарем сборной Азербайджана.

Дарик Агаларов

Виталий Гудиев
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная России по футболу
ФК Факел (Воронеж)

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