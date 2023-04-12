Гулиев — о том, что «Химки» сливали Гогниева: «Это бред. Мы же сами себе не враги»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев опроверг информацию о том, что игроки клуба сливали бывшего главного тренера Спартака Гогниева.

«Химки» сливали Гогниева? Само собой, это бред. Ну как это? Очень много негатива пишут. Такое ощущение, что уже вообще не следят за тем, что публикуют. Разве кто-то будет специально сливать, когда мы идем в конце турнирной таблицы. Это смешно. Мы же сами себе не враги. Конфликты? Это не влияет. Никто не хочет вылетать. Представьте, мы столько сил на это отдаем, чтобы потом непонятные левые движения делать? Тем самым мы подставили бы сами себя. Не знаю, почему столько негатива пишут именно о «Химках». Мы стараемся думать о футболе», — приводит Sport24 слова Гулиева.

3 апреля «Химки» расторгли контракт с Гогниевым по обоюдному согласию. Специалист возглавлял команду с сентября прошлого года. Под его руководством «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 22-го туров подмосковная команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.