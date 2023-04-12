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Сегодня, 13:43

Гулиев рассказал, готов ли остаться в «Химках» в случае вылета команды из РПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев ответил на вопрос, готов ли остаться в команде в случае вылета из РПЛ.

«Тяжело сейчас что-то об этом говорить. Разве считаете, что я сейчас об этом думаю? Никаких мыслей вообще не было. Месяц-полтора подождем, потом смогу что-то ответить. Мы сейчас в любом случае будем максимально пытаться остаться. У «Химок» еще есть матчи с конкурентами по таблице. В принципе, пока что ситуация еще исправима. Будем на это надеяться, предпосылки есть», — приводит Sport24 слова Гулиева.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 22 тура.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-12-guliyev-gotovli-ostatsya-v-khimkakh-v-sluchaye-vyleta-poka-chto-situatsiya-yeshche-ispravima
Аяз Гулиев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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