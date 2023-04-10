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Гулиев — о взаимоотношениях с Гогниевым: «Считаю, что надо все говорить в лицо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с бывшим тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Можно ли сказать, что я тот футболист, который не стеснялся все говорить Гогниеву в лицо? Как и Гогниев, считаю, что надо все говорить в лицо. Не важно, говоришь хорошее или плохое. Лучше сказать в лицо. Просто иногда бывает что-то на повышенных тонах. Но в принципе ничего такого в этом не вижу. Думаю, Гогниев ценил, когда говорят все в лицо. Часто ли мне приходилось что-то высказывать Гогниеву? Я ничего не высказывал. Просто был момент недопонимания», — сказал Гулиев «СЭ».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах. 3 апреля он покинул свой пост.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Аяз Гулиев
Спартак Гогниев
ФК Химки
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