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Гунько не считает, что пиво на стадионах сильно изменит градус опьянения болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько высказался о возвращении пива на спортивные мероприятия.

«Вспоминается советский фильм «Большая перемена»: «Семеныч, а ты че здесь?» — «В школу иду», и Леонов с кружкой пива. Я не вижу никакой проблемы в том, что пиво будет продаваться на стадионах. Мы же далеки от мысли, что когда пиво запрещено на стадионах, на футбол приходят трезвыми. Не думаю, что это как-то кардинально изменит градус опьянения посетителей футбольного матча», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-ne-dumayu-chto-pivo-na-stadionah-kardinal-no-izmenit-gradus-op-yaneniya-bolel-shhikov/
Дмитрий Гунько
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