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Сегодня, 19:39

Гунько ответил, готов ли рассмотреть предложения от клубов РПЛ

Руслан Минаев
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько ответил на вопрос, открыт ли он для предложений из России.

«На данный момент я сконцентрирован на работе в «Урарту», у меня контракт. Если будет какое-то предложение, мы будем обсуждать его с президентом клуба Джеваном Крикоровичем Челоянцем», — цитирует тренера «РБ Спорт».

47-летний специалист возглавляет «Урарту» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне его команда выиграла чемпионат и Кубок Армении.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак-2» и был исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Спартака».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько
РПЛ
ФК Урарту
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