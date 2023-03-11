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Судейство

Сегодня, 14:54

Гунько — о судействе в РПЛ: «Как по мне, все запутались в правилах. Напрочь потерялся дух игры»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько поделился мнением о судействе в чемпионате России.

«Потерялся напрочь дух игры, но есть четкие правила, и теперь назначаются пенальти за нарушения за пределами поля. Как по мне, все запутались в правилах. Все там гораздо проще. Люди, которые понимают в футболе, могут все видеть невооруженным взглядом, и не надо никакого ВАР, все видно по телевизионной картинке. Такая ситуация в шахматах называется «цугцванг», любой последующий ход ухудшает ситуацию. Судьи должны не усложнять, а упрощать понимание эпизодов», — приводит «РБ Спорт» слова Гунько.

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» (2:2) судья Виталий Мешков не засчитал чистый гол нападающего красно-белых Александра Соболева. В игре между «Ахматом» и «Оренбургом» (3:1) арбитр Евгений Турбин ошибочно назначил пенальти в ворота оренбургского клуба и показал вторую карточку их футболисту.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-vse-sud-i-zaputalis-v-pravilah-duh-igry-naproch-poteryalsya/
Дмитрий Гунько
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