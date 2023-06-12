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Сегодня, 11:45

Гунько: «У спортивного отдела «Спартака» были сомнения, стоит ли заключать с Литвиновым профессиональный контракт»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что во времена его работы в «Спартаке» по молодежному направлению у спортивного отдела клуба были сомнения, стоит ли заключать профессиональный контракт с Русланом Литвиновым.

— Не забуду, как разговаривал с папой Миши Игнатова, чтобы он не уезжал прямо из академии в Португалию, а такой вариант был, — говорит Гунько. — Прекрасно помню, как я уговаривал спортивный отдел клуба взять документы Руслана Литвинова, чтобы он был 11-м футболистом своего года рождения, заключившим с клубом контракт. Поколение 2001 года рождения в академии было очень сильным, и почти всех быстро подписали, а он оставался в подвешенном состоянии. Хотя играл за сборную России своего возраста — и, помню, приехал в клуб, забив сумасшедший гол ровесникам из Франции. При этом у клуба были сомнения, заключать ли с ним профессиональный контракт. Но мы совместно с руководителями академии настояли на том, что недостаток скорости Руслан компенсирует мозгами. Что он и делает.

Литвинов дебютировал за «Спартак» в 2020 году. В прошедшем сезоне 21-летний полузащитник провел 34 матча за команду во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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