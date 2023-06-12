Гунько: «С нынешним опытом, возглавив первую команду «Спартака», все сделал бы по-другому»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью «СЭ» вспомнил о своей работе главным тренером «Спартака» весной 2014 года.

— С вашим нынешним опытом сделали бы что-то иначе в бытность главным тренером первой команды «Спартака»?

— В этом плане со мной произошли интересные изменения, которые сам в себе заметил. Через год, два, пять лет после работы со «Спартаком» мне задавали тот же вопрос, и всякий раз я отвечал: нет, все сделал бы так же. А теперь, после трех лет в Армении, сказал сам себе: все сделал бы по-другому!

— Ого! И что же?

— Я понял, что работа с молодыми футболистами — а тогда у меня был только такой опыт — и со взрослыми игроками, причем топ-уровня для своей страны, — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Прочувствовал это до конца, только когда длительно работал с профессиональными командами: сперва чуть-чуть в «Химках», затем намного дольше — здесь, в Армении.

На тот момент, когда возглавил «Спартак», я думал, что главное — это организация учебно-тренировочного процесса. Ты приходишь, говоришь: «Сегодня мы делаем это и это», — они кивают головами и делают, а потом стараются повторить то же самое в игре. Но так обстоит дело в молодежке, где нет такого давления результата и болельщиков.

А во взрослой на первый план во многом выходят психологические факторы. Мотивация игроков, взаимоотношения с партнерами и тренером; доверие к нему и к тому, что мы делаем; подтверждение этого результатами. Это всё влияет на футболистов. Ты должен понимать, что они работали уже со многими тренерами и не будут автоматически принимать на веру каждое твое слово. Они должны чувствовать, что к ним относятся справедливо, дают равные шансы с остальными, а для этого ты должен объяснять, доказывать, находиться в постоянном процессе взаимодействия.

Я же тогда думал, что сейчас приду, мы сделаем этот «квадрат», отработаем ту или иную комбинацию и взаимодействие, после чего выйдем и обыграем «Краснодар». Приехали туда — и получили четыре сухих мяча. Это стало холодным душем, и работать стало сложнее. Далее сыграли 0:0 с «Локомотивом», проиграли дома 0:1 «Уралу»... С моим нынешним опытом акценты в работе расставил бы по-другому, — сказал Гунько.

Гунько был исполняющим обязанности тренера «Спартака» с марта по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.

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