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Гунько — о работе в «Спартаке»: «Руководство понимало, что шансов вырулить у меня мало»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Гунько.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как повлияла на его тренерскую карьеру работа во главе «Спартака» в 2014 году.

— Ваш нынешний президент клуба в «Урарту» Джеван Челоянц вроде бы был единственным членом совета директоров, который голосовал против отставки Карпина.

— Да, он об этом говорил. Но, когда его предложение не прошло и отставка состоялась, именно он сказал: «Давайте поставим Гунько». Было много разных движений, но так сложились обстоятельства. Меня оставили на 11 туров до конца сезона.

— Они получились по результатам далеко не идеальными: три победы, ничья, пять поражений. Как думаете, тот отрезок помог вашей дальнейшей карьере или, наоборот, притормозил ее?

— Руководство «Спартака», в том числе Леонид Арнольдович, понимало, что шансов вырулить в тот момент у меня было мало, и разговор шел такой, что любой тренер, который придет с нового сезона, оставит меня в штабе первой команды. Но пришел Мурат Якин, и то решение сошло на нет. Я остался помощником генерального директора «Спартака» по развитию молодежного футбола. Начал заниматься административной деятельностью, и вот это чуть-чуть тормознуло тренерскую карьеру. Предложения-то возглавить разные клубы в тот момент были.

— А какие?

— Саратовский «Сокол», «Балтика», «Нижний Новгород», «Химки». Разговоры были достаточно предметными. Но мне не все нравилось в тех проектах, и я остался в «Спартаке». Через какое-то время появился «Спартак-2», я вернулся к тренерской деятельности и еще достаточно долгое время провел в «Спартаке». В общей сложности в разных ролях, не считая игровые годы, 12 лет — с 2008 по 2020-й, — сказал Гунько.

Гунько был исполняющим обязанности тренера «Спартака» с марта по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урарту
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