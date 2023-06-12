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Сегодня, 12:00

Гунько: «Фраза Федуна о «нашем Месси» помешала Давыдову в карьере»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Гунько.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о главных разочарованиях, что во времена его работы в «Спартаке» по молодежному направлению.

— Две самые болезненные истории — это Денис Давыдов и Александр Козлов, — говорит Гунько. - Во втором случае — вообще трагическая. Они вообще не связаны между собой, две совсем разные судьбы, но оба футболиста были большими и, увы, нереализованными талантами. Для меня это большая боль в сердце.

— Помешала ли Давыдову стать «нашим Месси», как назвал его Леонид Федун, как раз эта фраза экс-владельца «Спартака»?

— Думаю, да. В личных беседах Денис вроде бы был настроен серьезно и на словах выражал желание решительно изменить ход событий, который складывался не в его пользу, но на деле этого не происходило. Возможно, та фраза и вытекавшая из нее самооценка засела у него внутри — для этого игроку надо покопаться в себе. Но времени прошло много, и поезд уже ушел.

— Какая память осталась у вас о работе с Федуном, и как вы восприняли его уход из «Спартака»? Это пошло на пользу или во вред клубу?

— С теплотой вспоминаю Леонида Арнольдовича. Он дал мне шанс возглавить команду, очень переживал за «Спартак» и много делал для него. Построил стадион... Да, многие кадровые решения могут кому-то не нравиться, но по отношению к молодежи в академии, лично ко мне — все это было на уровне. А на пользу это пошло или во вред — покажет только история.

Давыдов летом 2022 года подписал контракт с «Химками». Он провел один матч за подмосковную команду, не отметившись результативными действиями.

Полностью интервью Дмитрия Гунько читайте на сайте «СЭ».

Денис Давыдов (футбол)
Дмитрий Гунько
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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