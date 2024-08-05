Гунько — о Глушенкове: «Романцев тоже не вызывал Веретенникова в сборную России»

Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько поделился мнением о том, почему полузащитник «Зенита» Максим Глушенков не вызывался в сборную России.

— Я помню пример, когда главный тренер сборной России Олег Романцев не вызывал в сборную лучшего бомбардира чемпионата Олега Веретенникова, — приводит слова Гунько «РБ Спорт». — Бывает так, что по тем или иным критериям футболисты не подходят для национальной команды. Состав определяет только тренерский штаб.

— Считаете, что по каким-то критериям Глушенков не подходит под футбол Карпина?

— Сейчас будут сентябрьские товарищеские матчи, тогда увидим.

В текущем сезоне 25-летний россиянин забил 8 мячей в 5 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.