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Сегодня, 13:05

Гунько считает, что Мевля не усилил оборону «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых в обороне.

«Проблемы в обороне? Эта проблема решается в трансферные окна. Любой клуб, тренер, проработав какое-то время, может увидеть слабые места и определить задачи, которые надо решать в трансферное окно. Мы видим, что этот вопрос решался оперативно и был привлечен в команду Мевля, но, на мой взгляд, он команду не усилил. Думаю, эту проблему будут решать зимой. Есть ли у меня вопросы к игре Мевли? Еще раз повторюсь, что тренер будет принимать решение. Любой тренер — не враг себе. Он будет усилять те позиции, которые необходимы команде. На мой взгляд, это позиции и в обороне в том числе», — сказал Гунько «СЭ».

23 октября в 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Химками» на «Открытие Банк Арене», игра начнется в 16.30 (мск).

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Дмитрий Гунько
Миха Мевля
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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