Гунько считает, что Мевля не усилил оборону «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых в обороне.

«Проблемы в обороне? Эта проблема решается в трансферные окна. Любой клуб, тренер, проработав какое-то время, может увидеть слабые места и определить задачи, которые надо решать в трансферное окно. Мы видим, что этот вопрос решался оперативно и был привлечен в команду Мевля, но, на мой взгляд, он команду не усилил. Думаю, эту проблему будут решать зимой. Есть ли у меня вопросы к игре Мевли? Еще раз повторюсь, что тренер будет принимать решение. Любой тренер — не враг себе. Он будет усилять те позиции, которые необходимы команде. На мой взгляд, это позиции и в обороне в том числе», — сказал Гунько «СЭ».

23 октября в 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Химками» на «Открытие Банк Арене», игра начнется в 16.30 (мск).

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).