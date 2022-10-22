Гунько считает, что Мевля не усилил оборону «Спартака»

Сегодня, 13:05
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых в обороне.
«Проблемы в обороне? Эта проблема решается в трансферные окна. Любой клуб, тренер, проработав какое-то время, может увидеть слабые места и определить задачи, которые надо решать в трансферное окно. Мы видим, что этот вопрос решался оперативно и был привлечен в команду Мевля, но, на мой взгляд, он команду не усилил. Думаю, эту проблему будут решать зимой. Есть ли у меня вопросы к игре Мевли? Еще раз повторюсь, что тренер будет принимать решение. Любой тренер — не враг себе. Он будет усилять те позиции, которые необходимы команде. На мой взгляд, это позиции и в обороне в том числе», — сказал Гунько «СЭ».
23 октября в 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Химками» на «Открытие Банк Арене», игра начнется в 16.30 (мск).
«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования