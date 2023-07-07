Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:16

Гунько считает, что переход Медины в «Спартак» не поможет составить конкуренцию «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на информацию о том, что полузащитник ЦСКА Хесус Медина близок к переходу в «Спартак».

«В последнее время он нечасто появлялся в составе ЦСКА, у него был какой-то конфликт с Федотовым. Переход из ЦСКА в «Спартак» — это всегда событие. Возможно, Медина не вписывается в методы управления Федотова, может быть, не вписывается в структуру игры. Посмотрим, как это будет у Абаскаля в «Спартаке», если этот переход, конечно, все-таки состоится. Переход одного футболиста из ЦСКА в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту». Вот если бы несколько человек из «Зенита» перешли в «Спартак», тогда «Спартак» составил бы конкуренцию Зениту», — приводит слова Гунько Metaratings.ru.

По информации «СЭ», 26-летний парагваец близок к тому, чтобы стать игроком красно-белых, а сумма трансфера может составить около 7,5 миллиона евро.

Также Брейдо прокомментировал слова агента нападающего «Спортинга» Паулиньо, который заявил, что форвард может оказаться в ЦСКА этим летом.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/gunko-perekhod-mediny-v-spartak-ne-pomozhet-krasno-belym-sostavit-konkurenciyu-zenitu-264321/
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин отреагировал на новость о переходе Медины в «Спартак»

Афанасьев сомневается, что Фернандес перейдет в «Зенит»