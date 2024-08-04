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Сегодня, 17:43

Гунько — о силе «Зенита»: «Не хотел бы, чтобы интрига умирала после трех туров»

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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о тотальном доминировании «Зенита» в России.

— Чтобы понять, круче ли они «Реала», надо играть в европейских кубках. К сожалению, такого критерия для нашего чемпионата сейчас нет, поэтому варимся в собственном соку и лишь по играм с «Партизаном» можем проверять свой европейский уровень. Но «Зенит» сейчас показывает свою силу.

Я бы не хотел, чтобы интрига умирала после трех туров. Следующая игра у «Зенита» с «Динамо», но, судя по тому, как соперник действует в обороне, думаю, команде Сергея Семака не составит труда победить, как бы всем ни хотелось, чтобы завязалась какая-то интрига. Просто «Зенит» сейчас намного сильнее остальных команд, — приходит Гунько слова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» — шестой (4 очка).

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Гунько
ФК Зенит
ФК Ростов
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