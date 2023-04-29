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Сегодня, 15:27

Гунько заявил, что спартаковские болельщики любят раскачать лодку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько заявил, что Гильермо Абаскаль должен остаться в клубе на следующий сезон.

«Проблемы «Спартака» в обороне идут от стилистических особенностей того футбола, который хочет видеть Абаскаль. Это ошибки в переходной фазе, думаю, они поправимы. Но состав сильно ротируется и от этого взаимопонимания не прибавляется. Джикия не играл, тот же Дуарте не всегда в составе. По мне, оплотом команды являются два центральных защитника, которые должны стабильно играть и отвечать за действия в обороне. Пока мы видим, что в этом отношении Гильермо находится в ограниченных условиях. Оставят ли Абаскаля на следующий сезон? Думаю, да, почему нет. Спартаковские болельщики умеют раскачать лодку, любят это и знают, как это делать, к сожалению. Но надеюсь, что Абаскаль останется, нельзя же так часто менять тренеров», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

После 24-х туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Ближайший матч красно-белые проведут на своем поле против «Ростова» 29 апреля. В случае победы подопечные Абаскаля выйдут на второе место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-spartakovskie-bolel-shhiki-lyubyat-raskachat-lodku-no-abaskalya-ostavyat/
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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