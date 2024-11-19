Гурцкая: «Я бы поставил Самедова спортивным директором «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

10 ноября пресс-служба московского клуба сообщила об отставке португальского специалиста, который занимал пост спортивного директора красно-белых с конца 2023 года. По сведениям «РБК Спорт», в «Спартаке» были недовольны работой Амарала на трансферном рынке.

«Я бы поставил Александра Самедова спортивным директором. Он спартаковец. Самедов прошел два года очень тяжелой практики в «Факеле», знает, как экономить деньги. Для него украсть со «Спартака» не цель. Ему будет стыдно, когда ты будешь задавать вопрос: тебе не стыдно за это? Ему стыдно реально будет. Амаралу плевать на это все», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

Экс-хавбек «Спартака» Самедов занимает пост старшего селекционера в «Факеле» с июня 2022 года. Кроме того, 40-летний специалист проходит обучение в академии РФС, А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков.