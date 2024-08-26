Гуренко — о шансах «Локомотива» побороться за чемпионство: «Почему бы и нет?»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил шансы железнодорожников побороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

«Может ли нынешний «Локомотив» бороться с «Зенитом» за чемпионство? Однозначно может. Понятно, можно еще усилиться, если найти хорошего опорного полузащитника, который добавит. Про защиту я уже говорил. Тут есть потенциал, над чем стоит работать. Цели надо ставить максимальные. Чемпионство? Почему бы и нет?» — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

25 августа «Локомотив» дома обыграл «Ростов» (3:2) в 6-м туре РПЛ и с 15 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.