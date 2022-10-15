Гуренко: «Кто должен тренировать «Локо»? Семин, однозначно!»

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что после увольнения Йозефа Циннбауэра клуб должен возглавить Юрий Семин.

— Если бы решение зависело исключительно от вас, кто бы сегодня тренировал «Локомотив»?

— Семин, однозначно! В этой критической ситуации, когда команде нужна встряска, а до зимнего перерыва осталось пять туров, только Юрий Палыч может быстро все разрулить и дать результат.

Во-первых, в «Локомотиве» ему каждая травинка знакома. Во-вторых, он тонко чувствует футболистов, умеет выжимать из них максимум. У Семина все играют на пределе возможностей, с дисциплиной порядок. Кстати, в Белоруссии Юрия Палыча очень любят, в свое время здесь больше болели за «Локомотив», чем за «Спартак», ЦСКА и другие российские клубы.

Семин мог бы доработать до конца сезона. Параллельно подбирая преемника, которому в дальнейшем помогал бы в качестве консультанта или одного из руководителей клуба. Все-таки в 75 главным тренером быть сложновато, — сказал Гуренко в интервью «СЭ».