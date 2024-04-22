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Сегодня, 20:28

Гуренко назвал Дзюбу проблемой для «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко сравнил игру нападающего железнодорожников Артема Дзюбы весной прошлого сезона и этого.

«Я понимаю, что сейчас Дзюбе не хватает движения, мобильности. Очень мало двигается, прошлой весной он больше двигался и больше предлагал себя, просил мячи на себя и вел единоборства. Поэтому тогда у «Локомотива» была хорошая серия, и на первом месте, по-моему, были по итогам второй части чемпионата. Сейчас, я считаю, что у «Локомотива» две проблемы: стабильная игра в обороне и центральный нападающий», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне 35-летний форвард провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Артем Дзюба
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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