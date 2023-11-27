Гуренко не уверен, что «Спартак» наберет 100% очков в оставшихся матчах

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Балтикой» (2:0) в 16-м туре РПЛ.

«Спартак»? Сложно судить об их игре. В Калининграде мы не увидели особого футбола. Скорее на первое место вышли удача, стандарты и случайности. А то, что они вошли в четверку, — так там все очень близко. Одну игру проиграл, и ты уже восьмой. Я сейчас в таблицу не смотрел бы. Слишком маленькое расстояние между командами. Впереди у «Спартака» неплохие соперники — «Ахмат» и «Крылья». Не считаю, что команде будет с ними просто. Нет уверенности, что «Спартак» наберет 100% возможных очков и останется в четверке», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).