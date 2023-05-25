Гуренко оценил решение «Локомотива» продлить контракт с Дзюбой

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новость о том, что «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба в эти полгода уже все всем доказал. В каждой игре он очень важный игрок для «Локомотива». Возраст? А какая разница сколько ему лет? Важно, что человек на поле делает, давайте тогда младенцев соберем», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

25 мая стало известно о том, что «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.