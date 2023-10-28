Гуренко — о матче «Ростова» и «Локомотива»: «Это была игра неиспользованных возможностей»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что игра железнодорожников в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» оставила у него неоднозначный осадок (0:1).

«Я бы сказал так, что игра оставила неоднозначный осадок. «Локомотив» мог как и выиграть, так и проиграть с крупным счетом. Я имею в виду, да, пропустили в начале матча, потом у «Ростова» были моменты, да и у «Локо» были моменты, чтобы сравнять счет и вперед выйти. Была игра неиспользованных возможностей», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол.Ру»

«Локомотив» находится на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Ростов» набрал 16 очков и идет на 9-й позиции.