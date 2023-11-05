Гуренко: «Локомотив» и «Спартак» должны забить больше трех мячей в дерби»

Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, чего ждет от дерби железнодорожников со «Спартаком».

«Мне кажется, что перед игрой шансы команд на три очка абсолютно равные. Даже учитывая то, что «Локомотив» играет дома. Для таких клубов уже не существует особых различий, где играть. Думаю, что победит тот, кто лучше использует свои моменты забить. Уверен, что шансы будут у обеих команд. Думаю, что больше трех мячей команды должны забить общими усилиями. И «Спартак», и «Локомотив» любят атаковать, играть с мячом, поэтому не жду какого-то закрытого футбола», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 5 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.