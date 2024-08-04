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Сегодня, 18:34

Гуренко: «Дайте Глушенкову спокойно играть, получать удовольствие от футбола»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Дайте ему спокойно играть, получать удовольствие от футбола. Есть партнеры, которые создают для него эти моменты. Можно сказать, что, попав в «Зенит» и играя с такими партнерами, он может себя проявить», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

24-летний россиянин провел пять матчей за «Зенит», в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. В матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:0) он оформил хет-трик.

Источник: Vprognoze
Сергей Гуренко
ФК Зенит
Максим Глушенков
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