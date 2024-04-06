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Сегодня, 11:48

Гуренко прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к Митаю

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса» к защитнику железнодорожников Марио Митаю.

«Мне импонирует Митай, он не боится играть в футбол. У него хорошая левая нога, он может сыграть на нескольких позициях, да и это еще молодой футболист, которому есть, куда расти.

Сложно говорить на тему интереса «Ювентуса» к нему. Когда нет еврокубков, сложно оценивать качество футболиста. Нужно посмотреть, как он себя проявит за сборную на Евро, там будет понятно, какого уровня это футболист», – цитирует Гуренко Legalbet.

Митай выступает за «Локомотив» с августа 2022 года. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 21 матч во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Контракт албанца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Сергей Гуренко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ювентус
Марио Митай
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