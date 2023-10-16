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Сегодня, 16:36

Гуренко рассказал, что не получал предложений о работе из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко рассказал о своих дальнейших планах.

«Пока отдыхаю, нет никаких предложений. Сейчас же сезон в разгаре. Может, ближе к зиме будут появляться какие-то предложения, не знаю. Пока все спокойно. Главное, чтобы предложение было интересным в плане перспективы. Готов ли поработать в России? Да, в России очень интересно работать. Все-таки другой чемпионат с другими футболистами. Я не вижу больших различий. Единственный нюанс — сложная логистика. У клубов Первой и Второй лиг на выезд тратится около суток. У команд РПЛ в этом плане проще. Принципиально ли мне пойти на должность именно главного тренера или рассматриваю вариант быть и помощником? Я работал помощником уже. Важнее всего интерес к самому проекту. И если он есть, то готов и помощником. Я получал большое удовольствие, когда и помощником работал, так как был проект классный», — приводит слова Гуренко «Спорт День за Днем».

Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под его руководством уфимцы провели 8 официальных матчей, в которых одержали 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gurenko-zayavil-chto-ne-poluchal-predlozheniy-o-rabote-iz-rossii-
Сергей Гуренко
Футбол
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