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Сегодня, 20:34

Гуренко — о «Локомотиве»: «Какая разница, какое место займет команда? Еврокубков же нет»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, какая цель должна стоять перед железнодорожниками во второй части сезона-2022/23 РПЛ.

«Две победы и непростая игра с двумя удалениями. Я думаю, сейчас основная задача — выйти из зоны переигровок. Считаю, что команда с этой задачей справится, а другая основная задача — стабилизировать состав и игру. Имею в виду улучшать игру, а какое место займет команда? Какая разница — шестое или восьмое? Еврокубков нет, поэтому какой смысл?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

Сегодня, 11 марта, «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0). Московский клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет шестым (29 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005044679_gurenko__o_lokomotive_kakaya_raznica_kakoe_mesto_komanda_zaymet_v_turnirnoy_tablice_vse_ravno_evrokubkov_net
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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