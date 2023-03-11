Гуренко — о «Локомотиве»: «Какая разница, какое место займет команда? Еврокубков же нет»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, какая цель должна стоять перед железнодорожниками во второй части сезона-2022/23 РПЛ.

«Две победы и непростая игра с двумя удалениями. Я думаю, сейчас основная задача — выйти из зоны переигровок. Считаю, что команда с этой задачей справится, а другая основная задача — стабилизировать состав и игру. Имею в виду улучшать игру, а какое место займет команда? Какая разница — шестое или восьмое? Еврокубков нет, поэтому какой смысл?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

Сегодня, 11 марта, «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0). Московский клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет шестым (29 очков).