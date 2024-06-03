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Сегодня, 16:26

Гуренко считает, что Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном уходе полузащитника команды Антона Миранчука.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что он покинет команду в межсезонье. Контракт 28-летнего полузащитника истекает в конце июня.

«Я считаю, что Миранчук большую лепту внес в «Локомотиве» и оставил свое имя в истории клуба. Может быть, он еще вернется. Человек отработал свой контракт, и теперь он свободный агент», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Антон Миранчук
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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