Гуренко считает, что Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном уходе полузащитника команды Антона Миранчука.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что он покинет команду в межсезонье. Контракт 28-летнего полузащитника истекает в конце июня.

«Я считаю, что Миранчук большую лепту внес в «Локомотиве» и оставил свое имя в истории клуба. Может быть, он еще вернется. Человек отработал свой контракт, и теперь он свободный агент», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.