Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:13

Гуренко считает, что Галактионову нужно остаться в «Локомотиве» до конца сезона

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал возможный уход Михаила Галактионова с поста главного тренера железнодорожников.

39-летний специалист после вылета «Локомотива» из FONBET Кубка России намекнул на возможную отставку. 4 апреля состоялась встреча руководства московского клуба с Галактионовым, где тренеру выразили поддержку.

«Мне кажется, что надо доработать эту часть чемпионата до конца. На Кубке все не заканчивается. Тут осталось доработать 1,5 или 2 месяца. Какой смысл? Понятно, что вчера была не лучшая игра. Отрицательный результат. По моему мнению, нужно довести дело до конца, доработать, а потом уже решать. Не надо смотреть на одну игру. У «Локомотива» стоит цель, как минимум, быть в тройке. Шансы не потеряны, все можно наверстать. Две-три игры все могут перевернуть», — цитирует Гуренко «Спорт День за Днем».

3 апреля «Локомотив» уступил «Уралу» со счетом 0:1 в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России и вылетел из турнира.

В РПЛ железнодорожники на данный момент занимают пятое место с 33 очками.

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
2
0
Читайте также
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Ахмат» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча Кубка России
Тарханов — о словах Галактионова про возможную отставку: «Признаю его мужество»
«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы на матч Кубка России
«Результаты Абаскаля говорят сами за себя. Но раз не расстались с ним раньше...» Мнение Титова
Андрей Малых впервые за год сыграет за «Оренбург» в матче с «Ахматом»
Точилин: «Абаскаль выпрыгивал из штанов и кепки, чтобы показать страсть игрокам»
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Мележиков — о моратории на вылет из РПЛ: «Со стороны Быстрова это определенный стеб»
Чанов назвал главную проблему ЦСКА, которая мешает команде бороться за первое место в РПЛ
Билялетдинов назвал домыслами возможный уход Галактионова из «Локомотива»
Агент — о будущем Помазуна: «Хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал детям о десятом месте»
Агент Кастаньо рассказал, что хавбек «Краснодара» все еще адаптируется в России
Мележиков — о «Спартаке»: «Старался не лезть в команду. И теперь не буду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мележиков — о моратории на вылет из РПЛ: «Со стороны Быстрова это определенный стеб»

Эдуард Мор рассказал, как отказался за большие деньги переходить в «Зенит»