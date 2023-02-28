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Сегодня, 15:36

Сергей Гуренко: «Локомотив» выберется из зоны вылета. Подбор игроков в команде явно не для последних мест»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о перспективах московской команды в весенней части сезона под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова.

«У «Локомотива» подобрался очень интересный коллектив — есть хорошие молодые ребята в атаке и опытный Дзюба. Железнодорожникам нужно разобраться в обороне, там есть проблемы. Если Дзюбу правильно использовать в атаке, то он может принести пользу «Локомотиву» во второй части сезона, как и остальные новички. Но Конти, к примеру, меня не впечатлил. Повторюсь, в атаке железнодорожники усилились, но в обороне у них будут проблемы. Думаю, что «Локомотив» выберется из зоны вылета. Подбор игроков в команде явно не для последних мест в турнирной таблице. Единственное, сейчас ребятам надо справиться с психологическим грузом и играть на победу, потому что ничья тоже много очков не приносит», — цитирует Гуренко Metaratings.ru.

По итогам 17 туров «Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после возобновления сезона РПЛ железнодорожники встретятся с «Ростовом». Игра пройдет 4 марта в 19.30 по московскому времени.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/gurenko-lokomotiv-vyberetsya-iz-zony-vyleta-podbor-igrokov-v-komande-yavno-ne-dlya-poslednikh-mest-231568/
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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