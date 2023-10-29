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РПЛ

Сегодня, 08:48

Гуренко считает, что «Локомотиву» стоит перейти на схему с тремя защитниками

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о поражении от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Сейчас я наблюдаю определенный дисбаланс в «Локомотиве» в плане атаки и обороны. У команды колоссальный потенциал в атакующих действиях, есть выбор между скоростными футболистами и прекрасными мастерами по реализации голевых моментов.

Но вот в обороне наблюдаются определенные проблемы, которые, как мне кажется, заметны всем вокруг. Как решить данную проблему? Возможно, стоит перейти на схему с тремя центральными защитниками. Сложно добиваться побед, если так много пропускать, и особенно на первых минутах», — цитирует Гуренко RT.

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на пятой строчке (20 баллов).

В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом», а железнодорожники 5 ноября примут «Спартак».

 

Источник: RT
Сергей Гуренко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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