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Сегодня, 00:52

Гуренко считает, что Миранчук может помочь «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном переходе 28-летнего хавбека железнодорожников Антона Миранчука в «Зенит».

«Усилит ли Миранчук «Зенит»? На мой взгляд, Антон — очень квалифицированный игрок, который подходит для комбинационного футбола «Зенита». Ему нужно перезагрузиться, получить новую карьерную мотивацию. Миранчук — сильная боевая единица и может помочь «Зениту». На сегодняшний день «Локомотиву» не хватает такого игрока, как Антон. По игровым качествам он похож на Дмитрия Лоськова. Железнодорожникам как раз нужен такой футболист, который может принять мяч между линиями, отдать последнюю передачу. Для того чтобы продавать Миранчука, ему нужно найти замену. Антон — символ «Локомотива» и воспитанник. Ему не хватало игровой практики, чтобы набрать оптимальные кондиции», — приводит слова Гуренко «Спорт День за Днем».

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gurenko-miranchuk-mozhet-pomoch-zenitu-ego-mogut-vzyat-v-klub-dlya-rotatsii-
Антон Миранчук
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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