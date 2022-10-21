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Сегодня, 21:05

Гуренко: «На полгода Семин — оптимальный кандидат в «Локомотив»

Мария Гусева

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает Юрия Семина хорошим кандидатом на должность главного тренера железнодорожников.

«На короткой дистанции, на полгода, это была бы оптимальная кандидатура. Во-первых, у него опыт. Во-вторых, он очень хорошо знает «Локомотив». Палыч — однозначно на этот период. А потом надо было бы смотреть. Садиться и спокойно обсуждать, например, Галактионова. Все-таки футболисты «Нижнего Новгорода» и «Локомотива» — это игроки немного из разных обойм. Важно, чтобы Галактионову хватило авторитета. А у Палыча этого не занимать. Безразличные у него бы точно не играли в составе», — цитирует «РБ Спорт» Гуренко.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

Железнодорожники после 13 туров занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 22 октября «Локомотив» сыграет дома с «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gurenko-na-polgoda-semin-ideal-ny-j-kandidat-v-lokomotiv/
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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