Гуренко заявил, что «Локомотив» остается в гонке за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос о том, остается ли московский клуб в гонке за чемпионство в РПЛ после поражения от «Спартака» (2:5) в 16-м туре.

«Конечно, остается. Ничего не поменялось», — цитирует Гуренко «ВсеПроСпорт».

После 16 туров «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.