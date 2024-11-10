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Сегодня, 09:10

Гуренко заявил, что надо вернуться к системе «весна-осень»

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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался в поддержку перехода чемпионата России на систему «весна-осень».

«Было бы интереснее смотреть, если бы чемпионат шел по системе «весна-осень». В наших реалиях это лучше. Да и тренерам было бы проще работать в таких условиях. Даже если бы Россия была в еврокубках, то я не вижу в этом проблемы. Те же шведы, норвежцы играют по такой системе.

Вы представьте, закончился чемпионат, у тебя всего месяц, чтобы подготовиться к следующему. Это ладно, если команда сформирована, а если клуб вылетел в Первую лигу? Часть иностранцев надо убирать, на их место кого-то взять. Еще и подготовить команду за этот месяц. Это очень неправильно. Нет у нас еще таких погодных условий, чтобы проводить чемпионат в нынешнем формате «осень-весна». Когда-то все равно надо будет вернуться к «весна-осень», но лучше сделать это раньше, пока нет еврокубков», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Последний раз чемпионат России по системе «весна-осень» проводился в 2010 году. В России система «весна-осень» работает во Второй лиге в дивизионе «Б».

Источник: Legalbet.ru
Сергей Гуренко

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