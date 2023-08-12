Гуренко заявил, что потенциал «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о старте московской команды в РПЛ.

«Многие ожидали, что «Локомотив» лучше себя покажет в дебютных матчах нового сезона. Эти ожидания были основаны на хорошо проведенной концовке минувшего чемпионата. Идет только 4-й тур, вся борьба впереди. Потенциал нынешнего состава «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице. Команда еще набирает форму. По первым турам тяжело судить о каких-то глобальных проблемах. Где-то в середине чемпионата все встанет на свои места. Будем надеяться, что «Локомотив» будет в лидирующей группе», — цитирует Гуренко «Спорт День за Днем».

В первых четырех турах чемпионата России железнодорожники одержали одну победу, потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью. Набрав 5 очков, «Локомотив» расположился на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет против «Краснодара».