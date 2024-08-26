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Сегодня, 20:59

Гуренко заявил, что у «Локомотива» большие перспективы в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил нынешнее турнирное положение железнодорожников в РПЛ.

«У «Локомотива» все есть для того, чтобы идти высоко. Они показывают хорошую игру. Вчера они заслуженно победили, по делу. Да, еще есть шероховатости в обороне — надо улучшать игру в обороне. А в целом, молодцы. Хорошая, перспективная команда. Хорошая скорость, быстрые переходы из обороны в атаку, молодежь очень хорошая. У них большие перспективы», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

25 августа «Локомотив» дома обыграл «Ростов» (3:2) в 6-м туре РПЛ и с 15 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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