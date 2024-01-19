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Сегодня, 13:50

Гус Хиддинг: «Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси!»

Виктория Кравченко
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Голландский специалист Гус Хиддинк сравнил экс-игрока «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси! Это однозначно точное сравнение. Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей — настоящая и сильная личность, как и Лионель!» — заявил Хиддинк «РБ Спорт».

Под руководством голландского тренера сборная России стала бронзовым призером ЧЕ-2008. В сентябре 2021 года он объявил о завершении карьеры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-arshavin-russkij-messi/
Андрей Аршавин
Лионель Месси
Гус Хиддинк
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