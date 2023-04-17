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Хиддинк: «Не знаю, есть ли сейчас в России талантливые игроки»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что не следит за российским футболом.

«Кто сейчас самый талантливый российский футболист? Не знаю, есть ли сейчас в России талантливые игроки, потому что не слежу за российским футболом. Его нигде не показывают», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года.

С февраля 2022-го года российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-ne-znayu-est-li-sejchas-v-rossii-talantlivy-e-futbolisty/
Футбол
Гус Хиддинк
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