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15 марта, 12:03

Хиддинк — о деле Промеса: «Справедливость восторжествует»

Хиддинк прокомментировал ситуацию вокруг Промеса
Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк одной фразой прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг голландского футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

«Справедливость восторжествует... Вы должны знать, что такое справедливость», — сказал Хиддинк «СЭ».

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Зарина Халимхонова

Квинси Промес
Гус Хиддинк
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