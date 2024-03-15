Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк одной фразой прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг голландского футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

«Справедливость восторжествует... Вы должны знать, что такое справедливость», — сказал Хиддинк «СЭ».

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Зарина Халимхонова