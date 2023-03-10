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Хиддинк: «Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-списки»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал попадание голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в список лучших вратарей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей? Отлично! Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-списки», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Акинфеев стал 47-м в рейтинге. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-akinfeev-odin-iz-luchshih-vratarej-svoej-e-pohi-on-zasluzhivaet-popadaniya-v-top-spiski/
Игорь Акинфеев
Футбол
Гус Хиддинк
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