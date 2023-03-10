Хиддинк: «Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-списки»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал попадание голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в список лучших вратарей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). «Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей? Отлично! Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-списки», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка. Акинфеев стал 47-м в рейтинге. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.