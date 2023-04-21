Гусев назвал Скопинцева своим любимым футболистом «Динамо»

Известный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев назвал футболиста команды, игра которого ему импонирует.

«Мой любимый футболист — Скопинцев. Но если спросить на улице, кто играет в «Динамо», Скопинцева не вспомнит никто. Возможно, назовут Смолова. Но это особая фигура. У Федора травмы. Он уже был в «Динамо», вернулся...» — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

26-летний Скопинцев перешел в «Динамо» в 2020-м году, недавний матч с «Пари НН» стал сотым для Дмитрия в футболке «Динамо». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб он провел 31 матч, забил один мяч и отдал две результативные передачи.